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Двоим фигурантам предъявили обвинение после стрельбы в девушку из пистолета на квесте в Москве

В Москве двоим фигурантам предъявили обвинение после стрельбы в девушку на квесте

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Global Look Press

В Москве предъявили обвинение актеру и организатору квеста, на котором выстрелили в девушку. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов задержали актера и организатора квеста, на котором пострадала девушка. Обоим предъявили обвинение, с ними проводятся следственные действия.

Инцидент произошел в районе Измайлово — один из актеров во время сцены достал пистолет и стал демонстративно крутить им перед посетителями, чтобы напугать их, а затем совершил выстрел, который пришелся в шею одной из участниц. Девушка попала в больницу, а сотрудник заявил, что действовал по сценарию. При этом владелица шоу заверила, что подобный реквизит был запрещен, а работник нарушил правила.

Ранее трое студентов выпали из окна во время квеста в Башкирии.

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