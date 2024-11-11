Пострадавшая на квесте в Москве девушка отказалась от претензий к стрелявшему аниматору

Выстреливший рядом с лицом посетительницы квеста в Москве актер отказался признать себя виновным и заявил, что действовал строго по сценарию. Об этом сообщает mk.ru.

Аниматора квеста, из-за которого 19-летняя девушка оказалась с ожогом в больнице, уже уволили. Однако полиция пока не увидела состава преступления в его действиях, а сам стрелок заручился подтверждением того, что пострадавшая не имеет к нему претензий. Он заявил, что выстрел из охолощенного пистолета был включен в сценарий мероприятия, хотя владелица квеста опровергла его слова. По ее словам, актерам было запрещено использовать подобный реквизит, но сотрудник, проработавший всего один месяц, не подчинился правилам.

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел в столичном районе Измайлово во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Один из актеров во время сцены достал пистолет и стал демонстративно крутить им перед посетителями, чтобы напугать их, а затем совершил выстрел, который пришелся в шею одной из участниц. Квест остановили, а пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее трое студентов выпали из окна во время квеста в Башкирии.