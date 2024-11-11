Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшая на квесте в Москве девушка отказалась от претензий к стрелявшему аниматору

Актер квеста в Москве, где пострадала посетительница, не признал свою вину

close
Depositphotos

Выстреливший рядом с лицом посетительницы квеста в Москве актер отказался признать себя виновным и заявил, что действовал строго по сценарию. Об этом сообщает mk.ru.

Аниматора квеста, из-за которого 19-летняя девушка оказалась с ожогом в больнице, уже уволили. Однако полиция пока не увидела состава преступления в его действиях, а сам стрелок заручился подтверждением того, что пострадавшая не имеет к нему претензий. Он заявил, что выстрел из охолощенного пистолета был включен в сценарий мероприятия, хотя владелица квеста опровергла его слова. По ее словам, актерам было запрещено использовать подобный реквизит, но сотрудник, проработавший всего один месяц, не подчинился правилам.

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел в столичном районе Измайлово во время квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Один из актеров во время сцены достал пистолет и стал демонстративно крутить им перед посетителями, чтобы напугать их, а затем совершил выстрел, который пришелся в шею одной из участниц. Квест остановили, а пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее трое студентов выпали из окна во время квеста в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами