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Трое студентов выпали из окна во время квеста в Башкирии

В Стерлитамаке трое студентов упали со второго этажа во время квеста

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Башкирии трое молодых людей пострадали во время прохождения квеста, рухнув с высоты второго этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Стерлитамак».

По словам анонима, несчастный случай произошел 31 августа в квест-комнате «Фобия» на Комсомольской улице, когда посетители остались в помещении наедине с актером, который толкнул их к окну. Запуганные студенты облокотились на стекло и выпали на улицу вместе с ветхой рамой.

«Двое получили перелом руки, множество ушибов и сильный удар головы. Третий парень лежит в больнице с сотрясением мозга, ушибами и открытой раной», — отмечается в посте.

Позже владелец квеста прокомментировал инцидент и опроверг появившуюся в сети информацию о том, что пострадавших пугали электрошокером.

«Это для нас самих шок, подобных вещей у нас никогда не было, не знаю как это произошло. Такого не предусмотрено было, чтобы они к окну подходили», — заявил Артур Иванов.

Сейчас он ведет переговоры с пострадавшими и надеется решить ситуацию в частном порядке.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после квеста.

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