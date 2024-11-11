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Актер квеста в Москве выстрелил в шею посетительнице

112: в Москве актер квеста выстрелил в шею посетительнице

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Depositphotos

В Москве актер во время квеста «Последняя экскурсия» выстрелил в шею 19-летней посетительнице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Измайлово во время квеста. Один из актеров во время сцены достал пистолет и стал демонстративно крутить им перед посетителями, чтобы напугать их, а затем совершил выстрел, который пришелся в шею одной из участниц.

Квест остановили, а пострадавшую доставили в медицинское учреждение. У нее диагностировали огнестрельное ранение шеи. Более подробной информации о состоянии девушки не поступало.

Владелица квеста рассказала, что актерам было запрещено использовать подобный реквизит, однако работавший в шоу всего один месяц сотрудник не подчинился правилам. Пистолет был охолощенным, но выстрел был сделан слишком близко. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее после падения троих студентов из окна во время квеста в Башкирии возбудили дело.

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