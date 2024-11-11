Актер квеста в Москве выстрелил в шею посетительнице

В Москве актер во время квеста «Последняя экскурсия» выстрелил в шею 19-летней посетительнице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Измайлово во время квеста. Один из актеров во время сцены достал пистолет и стал демонстративно крутить им перед посетителями, чтобы напугать их, а затем совершил выстрел, который пришелся в шею одной из участниц.

Квест остановили, а пострадавшую доставили в медицинское учреждение. У нее диагностировали огнестрельное ранение шеи. Более подробной информации о состоянии девушки не поступало.

Владелица квеста рассказала, что актерам было запрещено использовать подобный реквизит, однако работавший в шоу всего один месяц сотрудник не подчинился правилам. Пистолет был охолощенным, но выстрел был сделан слишком близко. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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