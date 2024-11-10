Shaman одним предложением отреагировал на неожиданную смерть своего пресс-секретаря

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале отреагировал на смерть своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — написал исполнитель, прикрепив к посту фотографию пресс-секретаря.

40-летний Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября. Мужчина был дома со своей женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти. Директор Shaman подтвердил «Газете.Ru» смерть пресс-секретаря певца. Mash выяснил, что мужчина умер от сердечного приступа. До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Ранее была названа причина смерти «депутата Наливкина».