Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали атаку на Москву беспилотниками приговором Украине

Сенатор Карасин: попытка Украины атаковать Москву — приговор режиму Зеленского

close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Попытка Украины атаковать беспилотными летательными аппаратами Москву является приговором украинским властям под руководством Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Направлять на столицу нашей Родины беспилотники — это приговор украинскому режиму Зеленского. Я иначе это не воспринимаю», — сказал он.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 32 беспилотника, летевших на Москву.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами