Попытка Украины атаковать беспилотными летательными аппаратами Москву является приговором украинским властям под руководством Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Направлять на столицу нашей Родины беспилотники — это приговор украинскому режиму Зеленского. Я иначе это не воспринимаю», — сказал он.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 32 беспилотника, летевших на Москву.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.