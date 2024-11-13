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Власти Украины назвали последствия атаки по объектам инфраструктуры Сумской области

Власти Сумской области: из-за удара БПЛА в городе Шостка пропало отопление

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Виталий Аньков/РИА Новости

Объекты критической инфраструктуры Шосткинского района попали под удар беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед», что привело к отключению отопления в городе Шостка. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в Telegram-канале.

«Отсутствует теплоснабжение в городе Шостка. Работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются», — отмечается в записи.

Два часа назад Сумская ОВА сообщала, что в результате четырех взрывов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

3 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе российских войск по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Конотопе Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения.

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