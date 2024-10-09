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В акватории озера Байкал произошло землетрясение

МЧС: в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,9

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Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Бурятия.

Отмечается, что землетрясение произошло на территории Северо-Байкальского района.

«Эпицентр находился в акватории озера Байкал: в 43 км южнее н.п. Байкальское Северо-Байкальского района», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории района подземные толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

До этого портал Sakh.online в Telegram-канале сообщал, что землетрясение, которое произошло в Японии, отозвалось на Курильских островах.

По данным сервиса eqalert.ru, который отслеживает подземные толчки, землетрясение ощутили в населенных пунктах Головнино, Дубовое и Менделеево.

Отмечается, что сила землетрясения оценивается как III–IV балла по шкале MSK-64.

24 сентября в Японии объявляли угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 5,9.

Ранее новозеландский сервис Geonet сообщал, что в проливе Кука в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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