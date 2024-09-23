В Сахалинской области зафиксировали землетрясение

Землетрясение произошло недалеко от побережья острова Шикотан в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

В материале со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН отмечается, что подземные толчки зафиксировали 23 сентября в 17:53 по местному времени (9:53 мск). Эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря, на расстоянии 46 км от села Головнино. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 78 км.

«Землетрясение ощущалось на острове Шикотан», — подчеркнули журналисты.

Из публикации следует, что люди ощутили подземные толчки силой три балла.

21 сентября в акватории озера Байкал, расположенного в Иркутской области, также произошло землетрясение. По информации регионального управления МЧС РФ, интенсивность природного катаклизма в эпицентре составила 5,8 балла.

В результате подземные толчки силой от трех до четырех баллов могли почувствовать жители сразу нескольких районов. Речь идет об Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах.

Ранее в Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.