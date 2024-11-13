Бывший российский депутат обжаловала статус иноагента

Бывший депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала в суде свой статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

«В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск от Беляевой Н. А. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иностранных агентов», — сказано в материалах.

Экс-депутата включили в реестр иностранных агентов 13 сентября текущего года. В 2022 году против женщины были заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием интернета») и по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России»).

В ноябре Верховный суд России отказался исключать комика и актера Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) из реестра иностранных агентов.

В инстанции пояснили, что суд изучил жалобу артиста на включение в список иноагентов, однако не нашел в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом рассматривать ее на заседании.

Ранее в Госдуме пообещали релокантам и иноагентам новые трудности.