Семена Слепакова отказались исключать из иноагентов

Верховный суд России отказался исключать артиста Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) из реестра иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В инстанции пояснили, что суд изучил жалобу Слепакова на включение в список иностранных агентов, однако не нашел в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом рассматривать ее на заседании.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — объяснили в суде.

Слепаков сейчас не проживает в России: в 2022 году он переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться.

Артист был признан иноагентом в апреле 2023 года. Поводом для этого было названо получение поддержки из-за рубежа, формирование негативного отношения к военной и государственной службе и исполнение «антироссийских песен».

14 сентября актер Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иностранного агента.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) о статусе иноагента.