«Жить будет проблематично»: в Госдуме пообещали релокантам и иноагентам новые трудности Хинштейн: релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФ

Депутат Александр Хинштейн заявил, что релокантам, которые «поливают помоями» Россию, будет проблематично жить на средства, получаемые от сдачи недвижимости в РФ. Ранее о разработке таких мер уже сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, не уточнив, как именно они будут реализованы. Кроме этого, Володин заявил о подготовке законопроекта, который должен лишить иноагентов монетизации на стримингах. В комитете Госдумы по экономической политике уже предложили отправлять изъятые у уехавших граждан доходы на нужды СВО.

Гражданам РФ, которые уехали в другие страны и позволяют себе «поливать свою родину помоями», будет «проблематично» жить на средства, получаемые от сдачи квартиры в России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, отметив, что соответствующие меры прорабатываются в нижней палате парламента.

Ранее о них уже говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он заявил, что для уехавших россиян, не являющихся иноагентами, но негативно высказывающихся о России, готовят меры, которые позволят прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, а также от его продажи. Как это будет реализовано — не уточнялось.

Кроме этого, Володин также сообщил о разработке законопроекта, который введет особый порядок выплаты средств, получаемых иноагентом от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Среди них произведения науки, литературы и искусства; исполнения и фонограммы; сообщения в радио- или телеэфирах; изобретения и товарные знаки.

«Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — добавил спикер Госдумы.

Володин также объяснил, что деньги с этого счета можно будет снять только на территории России :

«Вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они (иноагенты. — «Газета.Ru») приедут», — сказал депутат.

По словам Хинштейна, этот закон решит проблему, которую он уже поднимал ранее, — лишит музыкантов-иноагентов монетизации на российских стриминговых сервисах. В августе депутат провел в своем Telegram-канале опрос «Должны ли получать иноагенты доходы от трансляции своих произведений в России?», в котором поучаствовало больше 17 тыс. человек. 95% опрошенных заявили, что иноагенты не должны зарабатывать на этом.

«Рассчитываю, что в осеннюю сессию Государственной думы мы с коллегами обязательно займемся этой проблемой. В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины», — заявил тогда Хинштейн.

Сейчас парламентарий также отметил, что само творчество таких исполнителей, если оно не нарушает российское законодательство, никто запрещать не планирует.

Депутат подчеркнул, что музыка признанных иноагентами артистов останется на стриминговых сервисах, при этом получать роялти от ее прослушивания такие исполнители не должны.

«Господа иноагенты и релоканты, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте», — заключил Хинштейн.

«Направлять доходы участникам СВО»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с «Газетой.Ru» в свою очередь также предложил изымать доходы релокантов, связанные с лицензиями и авторскими правами, и использовать их в интересах спецоперации .

«Я думаю, что там, где подтверждена антигосударственная деятельность того или иного персонажа, я имею в виду, что в первую очередь у человека, у которого есть какие-то дополнительные доходы, связанные с лицензиями, с какими-то авторскими правами, надо изымать доходы. <…> Это должно быть принудительное перечисление предполагаемых, полагающихся доходов не на личные счета за рубеж этого товарища, а на счет Промсвязьбанка. Чтобы еще нужно было потом доходы от этих поступлений использовать в интересах специальной военной операции. Направлять доходы участникам СВО, на обмундирование, амуницию», — заявил депутат.

Парламентарий также выразил мнение, что за релокантами, которые позволяют себе негативно высказываться о России, не надо сохранять «ни одного источника дохода». Так он ответил на вопрос, могут ли у покинувших страну граждан РФ арестовать имущество.