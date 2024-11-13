Экс-владелец банка «Югра» в суде попросился на СВО

Бывший владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин, которого приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд рублей, в последнем слове в Мосгорсуде заявил о готовности отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС. Подсудимый сослался на приказ от 17 октября 2024 года, который позволяет ему подать такое заявление.

Кроме того, Хотин попросил отменить обвинительный приговор или направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на то, что ущерб в полном объеме был погашен. Он также отметил, что надеется на справедливое решение суда.

Другие фигуранты дела поддержали Хотина и также попросили смягчить наказание, предложив заменить его на принудительные работы. Они заявили, что в суде не были представлены доказательства их вины.

Приговор будет оглашен 13 ноября в 09:00 мск.

Накануне Мещанский суд Москвы национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

В прошлом году бизнесмена обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил Хотину девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

Ранее Хотина обязали уплатить государству более 200 млрд рублей долгов.