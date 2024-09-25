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Олигарха Хотина обязали уплатить государству более 200 млрд рублей долгов

Суд взыскал с олигарха Хотина 220 млрд рублей пеней и налогов

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы обязал олигарха Алексея Хотина, бывшего владельца отелей Four Seasons и «Метрополь», а также бенефициара «Русь-Ойл», уплатить государству 220 млрд рублей долгов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сумма образовалась за период с 2022 по 2024 год из неуплаченных налогов (192 млрд рублей) и пеней (28 млрд рублей) юрлиц, входящих в «Русь-Ойл».

Хотин ранее также являлся владельцем обанкротившегося банка «Югра». В прошлом году бизнесмена обвинили в растрате более 23 млрд рублей. Этой весной предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него и его сообщников свыше 17 млрд рублей в пользу государства в счет погашения ущерба.

Ранее три принадлежавших Хотину бизнес-центра обратили в собственность РФ.

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