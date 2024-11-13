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Синоптик предсказал снег и ветер с порывами до 33 м/с в четырех округах РФ

Вильфанд предсказал метель и ветер с порывами до 33 м/с в четырех округах РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал снег, метель, гололед, изморозь и усиление ветра до 20-33 м/с. Его слова приводит ТАСС.

«В Сибирском федеральном округе, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях прогнозируются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, сильная гололедица до окончания рабочей недели», — заявил Вильфанд.

По словам чиновника, снег и гололед ожидается в Башкирии и Коми, а также на Камчатке. При этом, по его словам, на Курилах порывы ветра смогут доходить до 24 м/с, на Чукотке — до 23 м/с. В Забайкалье также ожидается метель и ветер с порывами скоростью до 20 м/с.

При этом в Приморском крае ожидается сохранение теплой погоды — +10-12°C.

До этого москвичам спрогнозировали мокрый снег с дождем.

Метеорологи рассказали, что в этом году в Москве и области в начале декабря будут температурные колебания от -3 до -7 градусов, а потом потепление до плюсовых значений. Настоящие зимние морозы придут в столицу не раньше конца первой декады декабря. А в новогоднюю ночь температура составит ниже -10 градусов, то есть будет ниже климатической нормы.

Ранее в Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс.

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