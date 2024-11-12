Москвичам спрогнозировали мокрый снег с дождем

На этой неделе в Москве погода останется пасмурной и прохладной. Ближе к выходным пройдет мокрый снег с дождем, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

С завтрашнего дня в столичном регионе начнет резко понижаться атмосферное давление. В ночь на пятницу начнутся осадки — мокрый снег, дождь, предупредил метеоролог.

Температура воздуха, по его словам, будет оставаться около нуля градусов, ночью уходя в небольшой минус, а днем — в слабый плюс.

«То есть такая глухая осень в ее изначальном понимании», — заключил синоптик.

Напомним, также метеорологи рассказали, что в этом году в Москве и области в начале декабря будут температурные колебания от -3 до -7 градусов, а потом потепление до плюсовых значений. Настоящие зимние морозы придут в столицу не раньше конца первой декады декабря. А в новогоднюю ночь температура составит ниже -10 градусов, то есть будет ниже климатической нормы.

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