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На Гаити обстреляли еще один американский самолет

Reuters: третий по счету гражданский самолет США попал под обстрел на Гаити

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Shannon Stapleton/Reuters

Самолет американской авиакомпании American Airlines попал под обстрел после вылета из аэропорта Порт-о-Пренса на Гаити. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

«American Airlines заявила, что приостанавливает полеты в Гаити до 12 февраля после того, как самолет попал под обстрел», — отмечается в сообщении.

После приземления авиалайнера в Майами выяснилось, что обшивка самолета пробита пулей. О пострадавших не сообщается.

13 ноября американские власти запретили самолетам гражданской авиации США в течение 30 дней совершать полеты на Гаити. Такое решение было принято после инцидентов с самолетами, которые были обстреляны вблизи международного аэропорта в Порт-о-Пренс.

11 ноября самолет авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из Флориды, при попытке приземлиться в аэропорту Гаити подвергся обстрелу и вынужден был совершить посадку на территории соседней Доминиканской республики. Позже пуля попала в самолет авиакомпании JetBlue, вылетавший из Порт-о-Пренса в Нью-Йорк.

В марте вооруженные группировки попытались захватить аэропорт Порт-о-Пренса. Они вторглись в здание воздушной гавани, которая из-за тяжелой ситуации в республике перестала работать, и попытались занять его. Полицейские оказали преступникам ожесточенное сопротивление.

Ранее банды напали на дворец президента Гаити.

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