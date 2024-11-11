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Американский самолет обстреляли на Гаити

Miami Herald: вылетевший из США самолет обстреляли в момент приземления на Гаити

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Global Look Press

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из Флориды, обстреляли на Гаити в момент приземления. Об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 11 ноября. Авиалайнер пытался сесть в аэропорту Порт-о-Пренса, но его обстреляли неизвестные. Сообщается об одном пострадавшем, в которого попала пуля.

Столкнувшись с нештатной ситуацией, пилот набрал высоту и запросил посадку в соседней Доминиканской республике, где успешно приземлился. Из-за случившегося руководство воздушной гавани на Гаити приостановило вылеты.

Кто открыл огонь по самолету — неизвестно. Не исключено, что виновные не понесут наказания, поскольку с 2021 года большую часть Гаити контролируют преступные банды.

В марте вооруженные группировки попытались захватить аэропорт Порт-о-Пренса. Они вторглись в здание воздушной гавани, которая из-за тяжелой ситуации в республике перестала работать, и попытались занять его. Полицейские оказали преступникам ожесточенное сопротивление. Так, находившийся на взлетно-посадочной полосе бронированный автомобиль полиции открыл огонь по бандитам, пытаясь не дать им занять территорию аэропорта.

Ранее банды напали на дворец президента Гаити.

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