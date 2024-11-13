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США на месяц запретили полеты американских гражданских самолетов в Гаити

США из-за обстрелов самолетов на 30 дней запретили полеты в Гаити

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Depositphotos

Американские власти запретили самолетам гражданской авиации США в течение 30 дней совершать полеты в Гаити. Об этом, ссылаясь на распоряжение Федерального управления гражданской авиации (FAA), сообщает телеканал ABC News.

В соответствии с ним, запрещены все полеты американских гражданских самолетов на территории и в воздушном пространстве Гаити на высоте менее трех тысяч метров.

Такое решение было принято после инцидентов с двумя самолетами, которые были обстреляны вблизи международного аэропорта имени Туссена-Лювертюра столицы Гаити Порт-о-Пренса.

12 ноября самолет авиакомпании Spirit Airlines, летевший из Форт-Лодердейла во Флориде, при попытке приземлиться в аэропорту подвергся обстрелу и вынужден был совершить посадку на территории соседней Доминиканской республики. 11 ноября пуля попала в самолет авиакомпании JetBlue, вылетавший из Порт-о-Пренса в Нью-Йорк.

19 июля сообщалось, что в Гаити ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула местных банд.

Ранее банды напали на дворец президента Гаити.

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