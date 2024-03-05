В Гаити бандиты пытались захватить главный международный аэропорт страны

В столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженные банды попытались захватить главный международный аэропорт страны, сообщает Associated Press.

По сведениям журналистов агентства, бандиты проникли в аэропорт имени Туссена-Лувертюра, который из-за тяжелой ситуации в республике перестал работать, и попытались занять его. Полицейские оказали преступникам ожесточенное сопротивления. Так, находившийся на взлетно-посадочной полосе бронированный автомобиль полиции открыл огонь по бандитам, пытаясь не дать им занять территорию аэропорта.

Гражданские сотрудники аэропорта, попавшие в самый центр перестрелки, вынуждены были спасаться бегством.

Ранее сообщалось, что россияне, что пребывающие в Гаити, пока не обращались за помощью к российским дипломатическим представительствам, однако посольство Российской Федерации готово предоставить поддержку при необходимости.

До этого власти Гаити решили ввести в столице Порт-о-Пренсе режим чрезвычайного положения и комендантского часа минимум на три дня из-за противостояния вооруженных банд с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города.