Банды напали на дворец президента Гаити

В Гаити банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам источника в правоохранительных органах, 8 марта местные банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях.

Кроме того, преступники атаковали здание МВД и полицейское управление. В городе слышны звуки выстрелов, произошли взрывы.

Отмечается, что президентский дворец в Порт-о-Пренсе пустует с тех пор, как было совершено покушение на президента Гаити Жовенеля Моиса в июле 2021 года.

5 марта в столице Гаити вооруженные банды попытались захватить главный международный аэропорт страны.

До этого власти Гаити решили ввести в Порт-о-Пренсе режим чрезвычайного положения и комендантский час на три дня из-за противостояния вооруженных банд с полицией.

Ранее гаитянские банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы страны.