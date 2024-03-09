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Банды напали на дворец президента Гаити

ABC: вооруженные банды напали на президентский дворец в столице Гаити

В Гаити банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам источника в правоохранительных органах, 8 марта местные банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях.

Кроме того, преступники атаковали здание МВД и полицейское управление. В городе слышны звуки выстрелов, произошли взрывы.

Отмечается, что президентский дворец в Порт-о-Пренсе пустует с тех пор, как было совершено покушение на президента Гаити Жовенеля Моиса в июле 2021 года.

5 марта в столице Гаити вооруженные банды попытались захватить главный международный аэропорт страны.

До этого власти Гаити решили ввести в Порт-о-Пренсе режим чрезвычайного положения и комендантский час на три дня из-за противостояния вооруженных банд с полицией.

Ранее гаитянские банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы страны.

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