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Власти Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Власти Украины: объект критической инфраструктуры поражен в Сумской области

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Efrem Lukatsky/AP

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Шосткинском районе Сумской области Украины. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram-канале.

«Четыре взрыва, (поражен. — прим. ред.) объект критической инфраструктуры. Последствия уточняются», — отмечается в сообщении.

3 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе российских войск по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Конотопе Сумской области Украины. Лебедев уточнил, что один из ударов, предположительно, пришелся по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка — там ВСУ разгружают военную технику и боекомплекты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры удара по личному составу и боевой технике ВСУ в Сумской области.

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