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В Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения

Telegraph: ВС России применяют управляемые бомбы Grom-E1 с ракетным двигателем

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Пресс-служба Минобороны РФ

В арсенале российской авиации появились новые управляемые авиабомбы Grom-E1, которые могут преодолевать расстояние до 120 километров благодаря наличию ракетного двигателя. Об этом заявил британский аналитик Дэвид Акс в своем материале для газеты The Telegraph.

По словам эксперта, авиабомбы Grom-E1 позволяют наносить удары с самолетов Су-30 и Су-34, оставаясь недосягаемыми для большинства средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для современных истребителей F-16 с ракетами AMRAAM.

Как утверждает Акс, Grom-E1 уже использовались для атак по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове. По словам аналитика, в ответ украинские войска пытаются использовать французские бомбы Hammer и американские JSOW, однако их дальность составляет около 64 километров, поэтому украинские самолеты попадают в зону действия российских комплексов ПВО С-300 и С-400, а также самолетов Су-30 с ракетами R-77.

В конце октября пресс-секретарь сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил об увеличении дальности работы российских корректируемых авиабомб.

Ранее ВС РФ сбросили «умные» авиабомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области.

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