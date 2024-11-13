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Глава МЧС России прибыл с визитом на Кубу

Делегация МЧС РФ и руководитель ведомства Куренков прибыли с визитом на Кубу

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков начал визит на Кубу, самолет с его делегацией 12 ноября приземлился в аэропорту Гаваны. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в республике.

По ее информации, делегацию встретили российский посол в Гаване Виктор Коронелли и заместитель главы МВД Кубы Хесус Мануэль Бурон Табит.

Как заявили в пресс-службе, целью визита является укрепление сотрудничества двух стран «в сфере смягчения последствий природных бедствий, в том числе при содействии Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля, который в этом году отметил свой 10-летний юбилей».

На прошлой неделе глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили Кубе помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль».

В декабре 2023 года МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Кубой в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее в России указали на заинтересованность страны в создании базы стратегической авиации на Кубе.

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