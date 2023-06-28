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Эксперт указал на заинтересованность России в создании базы стратегической авиации на Кубе

Капитан Гундаров: Россия могла бы восстановить зарубежный центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе на Кубе

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РИА Новости

Россия может быть заинтересована в восстановлении бывшего сначала советского, а после российского зарубежного центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе на Кубе, который использовался до 2002 года. Такое мнение mk.ru высказал капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

По его мнению, кубинская сторона могла бы согласиться на две базы — не только российской, но и китайской. Эксперт также указал, что Куба интересна для России и как выгодная точка на карте с позиции авиапатрулирования Северной Атлантики.

«Дело в том, что наши стратегические самолеты могли бы взлетать из Оленегорска в Мурманской области, пролетать над нейтральными водами Атлантики до Кубы, садится там на каком-то аэродроме. Затем, отдохнув, дозаправившись и проведя техническое обслуживание, отправиться в какую-нибудь африканскую страну», — объяснил Гундаров.

После этого, по его словам, российские самолеты могли бы вернуться обратно в страну. По такому стратегическому треугольнику раньше летала стратегическая авиация, указал специалист.

Он также отметил, что российская сторона могла бы предложить материально-техническую помощь, а кубинцы — дать возможность арендовать или использовать на ее территории военные объекты, например, аэродромы.

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу принял в Москве министра обороны Революционных Вооруженных Сил Кубы генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеру. В ходе переговоров Сергей Шойгу заявил, что Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

Ранее министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера заявил, что истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США.

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