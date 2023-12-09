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Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере защиты населения

МЧС: РФ и Куба договорились о сотрудничестве в области защиты населения от ЧС

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Alexandre Meneghini/Reuters

МЧС России договорилось о развитии сотрудничества с Кубой в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом министерство сообщает в своем Telegram-канале.

«Стороны высказали заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия, в том числе об обмене полезными практиками и кооперации в образовательной сфере», — добавили в ведомстве.

В переговорах принимали участие статс-секретарь — заместитель главы МЧС Российской Федерации Алексей Серко, глава министерства внутренних дел Кубы Ласаро Альварес Касас и начальник Национального штаба гражданской обороны страны Рамон Пардо Герра.

В МЧС отметили, что кубинская сторона приняла приглашение принять участие специалистов, проходящих обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации в программе Международного салона «Комплексная безопасность — 2024». Мероприятие должно состояться в Подмосковье в конце мая — начале июня 2024 года.

«Каждая национальная служба по борьбе с бедствиями обязана обеспечить своих будущих специалистов всеми самыми современными компетенциями», — указали в пресс-службе министерства.

Летом Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой.

Ранее Куба высказалась в поддержку России.

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