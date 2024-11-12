Город Хельсинки передаст Украине помощь на сумму почти €80 тысяч, включая подержанные автомобили, заявили в мэрии города. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра Хельсинки Юхана Вартиайнена, отправка конкретной помощи Киеву является сигналом приверженности сотрудничеству с украинским народом.

Координацией передачи пакета занимается специальный департамент министерства внутренних дел Финляндии через механизм гражданской защиты Евросоюза, подчеркивается в публикации.

До этого депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена ускорила передачу выделенного пакета помощи Киеву до того, как главой государства станет Дональд Трамп.

Костенко предположил, что в администрации Байдена ждут больших сложностей с дальнейшим предоставлением военной поддержки Украине.

11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в том, что Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что тот может пойти на сделку с Россией.

Ранее была названа сумма выведенных с Украины денег после обретения независимости.