Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финская столица передаст Украине помощь

Мэрия Хельсинки передаст Украине помощь почти на €80 тысяч

close
Michael Runkel/Global Look Press

Город Хельсинки передаст Украине помощь на сумму почти €80 тысяч, включая подержанные автомобили, заявили в мэрии города. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра Хельсинки Юхана Вартиайнена, отправка конкретной помощи Киеву является сигналом приверженности сотрудничеству с украинским народом.

Координацией передачи пакета занимается специальный департамент министерства внутренних дел Финляндии через механизм гражданской защиты Евросоюза, подчеркивается в публикации.

До этого депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена ускорила передачу выделенного пакета помощи Киеву до того, как главой государства станет Дональд Трамп.

Костенко предположил, что в администрации Байдена ждут больших сложностей с дальнейшим предоставлением военной поддержки Украине.

11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в том, что Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что тот может пойти на сделку с Россией.

Ранее была названа сумма выведенных с Украины денег после обретения независимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами