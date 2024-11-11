В офисе Зеленского отреагировали на информацию о планах Трампа по урегулированию конфликта

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока официально не высказывал свою позицию по украинскому кризису, поэтому Киев не видит смысла обсуждать сообщения американских СМИ о существующих планах урегулирования конфликта. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

«Сейчас обсуждать это особого смысла нет. Мы видим утечки в прессе со ссылками на людей в окружении избранного президента. Они дают интервью, потом эти интервью опровергают. Много медиашума», — заявил Лещенко.

9 октября старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис — 226.

Трамп в рамках своей предвыборной кампании дал много обещаний, в частности, политик заявлял, что собирается остановить украинский конфликт.

Ранее Мария Захарова посоветовала Трампу «исправить ошибки США».