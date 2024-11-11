Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского отреагировали на информацию о планах Трампа по урегулированию конфликта

Офис Зеленского: данные о планах Трампа по урегулированию являются медиашумом

close
Andrew Harnik/AP

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока официально не высказывал свою позицию по украинскому кризису, поэтому Киев не видит смысла обсуждать сообщения американских СМИ о существующих планах урегулирования конфликта. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

«Сейчас обсуждать это особого смысла нет. Мы видим утечки в прессе со ссылками на людей в окружении избранного президента. Они дают интервью, потом эти интервью опровергают. Много медиашума», — заявил Лещенко.

9 октября старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис — 226.

Трамп в рамках своей предвыборной кампании дал много обещаний, в частности, политик заявлял, что собирается остановить украинский конфликт.

Ранее Мария Захарова посоветовала Трампу «исправить ошибки США».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами