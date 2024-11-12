На Украине объяснили быстрое выделение помощи Киеву

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена ускорила передачу выделенного пакета помощи Киеву до того, как главой государства станет Дональд Трамп. Об этом в эфире YouTube-канала «Радио НВ» заявил депутат украинской Рады Роман Костенко.

Он отметил, что чрезвычайно быстрое решение Вашингтона о передаче Украине определенного количества ракет было принято неспроста. Это свидетельствует о том, что в Белом доме понимают намерение Трампа кардинально изменить американскую политику по отношению к военной помощи Киеву.

Костенко предположил, что в администрации Байдена ждут больших сложностей с дальнейшим предоставлением военной поддержки Украине.

11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в том, что Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что тот может пойти на сделку с Россией.

В этот же день американский телеканал CNN сообщил, что негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах. По данным СМИ, страны Запада стали меньше говорить о перспективах украинской армии и начали допускать возможность переговоров с Россией.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на информацию о планах Трампа по урегулированию конфликта.