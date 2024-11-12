Врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине получили указание признавать всех призывников годными к службе. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, ее слова передает агентство «Украинские новости».

«Неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны», — сказала она.

До этого депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что в ряды украинской армии в рамках мобилизации призываются носители ВИЧ, больные туберкулезом в открытой форме, а также страдающие другими тяжелыми заболеваниями люди.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в ВСУ заявили о необходимости мобилизации женщин.