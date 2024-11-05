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В ВСУ заявили о необходимости мобилизации женщин

Военнослужащая ВСУ заявила о необходимости обязательной мобилизации женщин

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Alina Smutko/Reuters

Обязательную мобилизацию нужно объявить на Украине для женщин. Об этом в беседе с украинским изданием «Общественное» заявила украинская военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Елена Закревская.

«Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин… Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже также никак», — сказала военнослужащая.

По ее словам, сейчас не хватает новобранцев даже на пополнение потерь.

До этого украинская волонтерка Мария Берлинская заявила, что власти Украины должны принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин. По ее мнению, если подобная мера не будет принята, то Украине придется сдаться.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году.

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