Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил в своем Telegram-канале, что в ряды украинской армии в рамках мобилизации призываются носители ВИЧ, больные туберкулезом в открытой форме, а также страдающие другими тяжелыми заболеваниями люди.

По словам чиновника, недавно в ряды украинских войск был мобилизован слабослышащий человек. В заключении военно-врачебной комиссии при этом указаны умственная отсталость, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и другие заболевания призванного в войска мужчины.

В конце октября военнопленный, бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов рассказывал агентству РИА Новости, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за глобальной нехватки личного состава насильно мобилизуют в том числе ВИЧ-инфицированных и имеющих тяжелые психиатрические заболевания граждан страны.

В сентябре военный эксперт Андрей Марочко заявлял о росте случаев санитарных потерь в подразделениях ВСУ из-за мобилизации солдат, у которых диагностированы инфекционные заболевания.

Ранее командир ВСУ пожаловался на теряющих сознание новобранцев.