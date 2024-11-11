Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за падения беспилотников в стране

Посла РФ вызвали в МИД Молдавии после заявлений Кишинева о падении БПЛА в стране

close
РИА Новости

Посла России Олега Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10.00 (11.00 мск) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — говорится в сообщении.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел республики Михай Попшой сообщил, что в государстве якобы рухнули российские дроны. Он выразил уверенность, что ВС РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина хочет спровоцировать Молдавию на полноформатное участие в боевых действиях против РФ. По ее словам, РФ категорически отвергает «голословные выпады» Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами