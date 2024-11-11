Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за падения беспилотников в стране

Посла России Олега Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10.00 (11.00 мск) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — говорится в сообщении.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел республики Михай Попшой сообщил, что в государстве якобы рухнули российские дроны. Он выразил уверенность, что ВС РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина хочет спровоцировать Молдавию на полноформатное участие в боевых действиях против РФ. По ее словам, РФ категорически отвергает «голословные выпады» Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.