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Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства

Росфинмониторинг сообщил о новых случаях мошенничества от имени ведомства

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Росфинмониторинг предупредил о новых случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Отмечается, что мошенники заверяют граждан, что их деньги пытаются похитить, а для пресечения преступной схемы нужно написать официальное письмо в Росфинмониторинг для наделения «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы».

Для убедительности аферисты используют фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства.

В Росфинмониторинге призвали граждан не поддаваться на уловки мошенников.

До этого МЧС России предупредило о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства ходят по квартирам и домам и продают пожарные датчики по завышенным ценам. В МЧС сообщили, что не занимаются продажей пожарных извещателей.

Ранее мошенники разработали новый способ обмана через WhatsApp.

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