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Мошенники начали притворяться спасателями

МЧС предупредило о мошенниках, продающих пожарные датчики под видом спасателей

МЧС России предупредило о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства продают пожарные датчики по завышенным ценам. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам», — заявили в МЧС, отметив, что не занимаются продажей пожарных извещателей.

В ведомстве рассказали, что в регионах страны действуют соцпрограммы по оборудованию пожарными датчиками жилья некоторых категорий граждан. Для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей их устанавливают бесплатно.

Купить прибор можно в магазине или на маркетплейсе, цена зависит от характеристик, отметили в МЧС.

Дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем стоит дороже, но при этом имеет преимущество перед другими датчиками. При задымлении он отправит оповещение на мобильные телефоны владельцев и в пожарную охрану.

8 ноября «Почта России» рассказала о возможном мошенничестве с кодами из SMS.

Ранее россиян призвали установить пароль на SIM-карты для защиты от мошенников.

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