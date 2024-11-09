Мошенники разработали новый способ обмана через WhatsApp

Мошенники разработали новую схему обмана, в частности в WhatsApp, выдавая себя за сотрудников службы безопасности мессенджера. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, аферисты звонят своей жертве от лица службы безопасности, угрожают заблокировать приложение и просят срочно продиктовать «спасательный код», чтобы якобы подтвердить личность пользователя. На деле это код для восстановления доступа. Таким образом мошенники крадут личные данные и аккаунт россиян.

В итоге мошенники входят в профиль, меняют пароль и от лица жертвы рассылают контактам просьбу срочно перекинуть деньги по разным причинам, но в основном это трагические причины: заболел родственник или ДТП.

Также МЧС России предупредило о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства продают пожарные датчики по завышенным ценам. В ведомстве рассказали, что в регионах страны действуют соцпрограммы по оборудованию пожарными датчиками жилья некоторых категорий граждан. Для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей их устанавливают бесплатно.

Ранее «Почта России» рассказала о возможном мошенничестве с кодами из SMS.