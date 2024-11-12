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Жительница Брянской области получила ранение при атаке дронов ВСУ

Богомаз: жительница Брянской области пострадала при атаке дронов ВСУ

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Leah Millis/Reuters

В результате атаки четырех дронов ВСУ на село Воронок в Брянской области пострадала одна женщина, также повреждены три дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Жительница села, к сожалению, получила осколочное ранение мягких тканей. Она доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь», — написал он.

Кроме того, частично повреждены три частных дома, хозпостройки и два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Утром 12 ноября минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями.

До этого ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее в России резко выросла стоимость страховки от прилета дрона.

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