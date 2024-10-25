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«Авангард народной воли» и «Джамаат» внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество «Джамаат»

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Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество «Джамаат», организацию «Авангард народной воли» и сеть, созданную военной разведкой Украины и действовавшую в Энергодаре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Террористическое сообщество «Джамаат» было создано в колонии №7 в Дагестане.

Организация «Авангард народной воли» действовала в период с 2021 по 2022 год, целью было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей, писала газета »Коммерсантъ». В октябре ФСБ включила ее в список террористических.

В перечне Росфинмониторинга также теперь числится сеть, созданная сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и действовавшая в Энергодаре Запорожской области — городе, где расположена Запорожская АЭС.

Помимо этого, в реестр внесено террористическое сообщество «Днепр-1» (признан в РФ террористической организацией), в который входят батальон «Днепр-1» и полк «Днепр-1».

Ранее двух боевиков «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесли в список террористов и экстремистов.

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