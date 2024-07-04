Троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали

Советский районный суд Махачкалы арестовал троих задержанных мужчин за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Магомед, Халид и Заур Магомедовы будут находиться под стражей два месяца, до 2 сентября. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.

4 июля стало известно, что в рамках расследования дела о терактах в Дербенте и Махачкале силовики задержали 29-летнего жителя Махачкалы и двух мужчин из села Сергокала 34 и 44 лет. По версии следствия, все они вступили в организованную преступную группу для совершения взрывов и поджогов в Дагестане.

У жителя Махачкалы при обысках нашли сотни патронов, гранату, травматы, винтовку, охотничье ружье, магазины к оружию, глушители и оптический прицел. Также был найден лист бумаги с присягой на повиновение и послушание амиру Усману и документ федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом на его имя.

У 44-летнего жителя Сергокалы обнаружили гранату и несколько десятков патронов, а также два самодельных взрывных устройства, начиненных селитрой и поражающими элементами.

У второго жителя села нашли более 30 патронов, пистолет и гранату.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги, а также пост ДПС. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов.