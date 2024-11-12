Россиянам объяснили, почему нельзя запускать трещины на коже от мороза

В осенне-зимний период нередки случаи обострения аллергии на холод или холодового дерматита. Заболевание проявляется в виде красных зудящих пятен, преимущественно на руках, а также шелушения кожи и образования трещин. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

Специалист предупредила, что игнорирование повреждений на коже может привести к инфицированию всего организма.

«Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни», — предупредила врач.

В холодное время года она посоветовала вовремя надевать перчатки и пользоваться увлажняющими кремами.

Она также отметила, что сухость кожи, покраснения и зуд могут указывать не только на аллергию на холод, но и на серьезные заболевания. Это может быть связано с гормональными нарушениями, с работой щитовидной железы. Руки — также показатель того, как функционирует ЖКТ, пояснила Лапа.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого объяснила, как поддержать здоровье осенью. Она порекомендовала сделать прививку от гриппа и проконсультироваться с врачом по поводу приема витамина D, чтобы избежать серьезных осложнений при заболеваниях, повысить иммунитет и улучшить самочувствие.

Ранее врач раскрыла, для кого пневмония особенно опасна.