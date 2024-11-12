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Врач перечислила заболевания, на которые может указывать сухость рук зимой

Врач Лапа: сухость рук зимой может указывать на нарушения в работе ЖКТ

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Depositphotos

Сухость кожи, покраснения и зуд на руках зимой могут быть связаны как с аллергией на холод, так и с серьезными заболеваниями. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

«Это может быть связано с гормональными нарушениями, с работой щитовидной железы. Руки также показатель того, как у нас работает ЖКТ. Желательно не тянуть, а обращаться к врачу. Культура здоровья — это важно», — подчеркнула врач.

Она посоветовала в холодное время года носить перчатки и использовать жирные крема для увлажнения кожи рук. Кроме того, по ее словам, следует употреблять витамины, которые помогут восполнить недостаток солнца, в частности, витамин D.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого перечислила простые правила для поддержания иммунитета осенью. Она порекомендовала включить в рацион свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу, мясо птицы и молочные продукты. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но только после консультации с врачом.

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