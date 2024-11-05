Врач рассказала, как поддержать здоровье осенью

Осенью стоит сделать прививку от гриппа и проконсультироваться с врачом по поводу приема витамина D, чтобы избежать серьезных осложнений при заболеваниях, повысить иммунитет и улучшить самочувствие. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Она уточнила, что специалист поможет подобрать правильную дозировку витамина D. Кроме того, для поддержания здоровья осенью эксперт советует наладить питание. По ее словам, в рацион стоит включать продукты, богатые витамином D и кальцием (жирная рыба, молочные продукты, орехи и зелень). Еще один совет — больше гулять на свежем воздухе или выполнять легкие физические упражнения.

«Сон также играет важную роль в поддержании здоровья. Важно соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки», — добавила Бурнацкая.

Исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что для поддержания здоровья 85% россиян покупают апельсины, лимоны и грейпфруты. Против вирусов 73% из них используют чеснок. Следующим по популярности среди продуктов, полезных в осенний сезон, стали овощи — ими укрепляют свой иммунитет 68% опрошенных. Наименее полезными для здоровья среди продуктов россияне считают ягоды — их выбрало только 44%.

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