Суд проведет беседу по иску Курбангалеевой об исключении ее из списка иноагентов

В Замоскворецком суде Москвы пройдет беседа по иску экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) к министерству юстиции России об оспаривании статуса иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Беседа в суде пройдет 30 октября в 15:10 мск. Затем суд примет решение о рассмотрении иска Курбангалеевой по существу.

18 октября сообщалось, что Курбангалеева обжаловала в Замоскворецком суде свой статус иностранного агента.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В июне 2024 года Минюст России внес бывшую телеведущую в реестр иноагентов.

Курбангалеева вела передачу «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года экс-телеведущая проживает в Праге и ведет свой YouTube-канал.

Ранее стало известно, что большинство работающих в России иноагентов скрывают свой статус.