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В Москве оштрафовали бывшего главреда BRIEF Дергачева

Экс-главреда BRIEF Дергачева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Depositphotos

Бывшего главного редактора Telegram-канала BRIEF (признан в РФ иностранным агентом) Владимира Дергачева оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В заявлении отмечается, что слушание состоялось в Таганском районном суде Москвы. Инстанция признала журналиста виновным в совершении ряда административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ.

«Суд назначил <...> наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей по каждому из административных дел», — говорится в публикации.

26 сентября агентство РИА Новости сообщило, что 12 ноября Таганский районный суд Москвы рассмотрит административные дела, заведенные против Дергачева. Всего в отношении бывшего главного редактора Telegram-канала BRIEF составили два протокола о распространении в интернете материалов без маркировки иностранного агента.

По словам самого журналиста, он прекратил свое сотрудничество с нынешней редакцией BRIEF сразу после внесения данного Telegram-канала в реестр иностранных агентов. Это произошло 16 августа текущего года.

Ранее в Государственной думе РФ сравнили релокантов и иноагентов.

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