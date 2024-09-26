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Названа дата рассмотрения дела против экс-главреда BRIEF

Суд 12 ноября рассмотрит протокол на бывшего главреда BRIEF Дергачева

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Depositphotos

Таганский суд Москвы 12 ноября рассмотрит административные дела, возбужденные против Владимира Дергачева, бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF (признан в РФ иностранным агентом), и его заместителя Екатерины Винокуровой за нарушение законодательства, связанного с иностранными агентами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание по четырем административным протоколам запланировано на 12 ноября», - сообщил источник агентства.

Протоколы, по два на каждого фигуранта, были составлены на основании статьи КоАП, касающейся производства или распространения учредителем, членом, участником или руководителем юридического лица, признанного иноагентом, материалов без необходимой маркировки. За это предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Дергачев заявил агентству, что ни он, ни Винокурова не связаны с текущей редакцией BRIEF и прекратили своё сотрудничество с ней сразу после её признания иностранным агентом, в связи с чем не могут влиять на содержание материала канала.

16 августа министерство юстиции России внесло Telegram-каналы «BRIEF Важное» и BRIEF в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, канал и некоторые связанные с ним проекты публиковали недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России и распространяли материалы иноагентов.

Ранее в Думе разработали новые предложения по ограничению работы иноагентов.

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