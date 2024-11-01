В Госдуме заявили, что иноагенты обязаны указывать свой статус в поздравлениях с Новым годом

Иноагент в переводе на русский — враг государства и народа, поэтому он обязан указывать свой статус, даже если это будет поздравление с Новым годом или днем рождения. Так считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, мнением он поделился с «Газетой.Ru».

«Деятельность иноагентов в нашей стране носит деструктивный характер. И именно этот статус иностранного агента показывает нашим гражданам, что любая информация, которую произносят эти граждане или организации, у которых есть этот позорный статус, а в переводе на русский это, фактически, враг государства, враг русского народа. Поэтому, конечно, мы будем требовать, чтобы они весь контент, любое свое слово маркировали соответствующей надписью, потому что этот позор они не смоют никогда. И что бы они не говорили, каждый человек на планете должен знать, что этот человек — враг России и слова его наносят ущерб Российской Федерации. Поэтому обязательно маркировать все, даже если они будут говорить поздравления с Новым годом. Если он поздравляет кого-то с днем рождения, пусть звонит лично и рассказывает. Если он это публикует в соцсетях или в СМИ, не важно, за деньги, в качестве рекламы или просто там какие-то СМИ ему симпатизируют, то надпись иноагента обязательна», — сказал Свинцов.

30 октября Псковский городской суд оштрафовал зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Как пояснил в своих соцсетях сам политик, штраф в 30 тыс. рублей был выписан за отсутствие иноагентской плашки на сообщении, где он приглашал отпраздновать день рождения своего 95-летнего отца.

В декабре 2020 года во время заседания СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет.

«Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространен и распространяется такая, так скажем, маркировка, связано это, как докладывают авторы этого нововведения, с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе — мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства», — говорил Путин.

Ранее Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за фейки о ВС России.