Названа дата рассмотрения закона о запрете пропаганды чайлдфри в Совфеде

Верхняя палата парламента рассмотрит законопроект, предполагающий введение запрета на пропаганду идеологии чайлдфри, 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

По словам руководителя комитета, сенаторы поддержат принятие закона.

Законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения» внесли в Госдуму 25 сентября текущего года. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.

В конце сентября Володин заявил, что под соответствующий закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.

12 ноября законопроект о запрете пропаганды чайлдфри приняла Госдума.

Ранее сообщалось, что более 40% россиян высказались против штрафов за пропаганду чайлдфри.