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Названа дата рассмотрения закона о запрете пропаганды чайлдфри в Совфеде

Совфед рассмотрит закон о запрете пропаганды чайлдфри на заседании 20 ноября

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Верхняя палата парламента рассмотрит законопроект, предполагающий введение запрета на пропаганду идеологии чайлдфри, 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

По словам руководителя комитета, сенаторы поддержат принятие закона.

Законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения» внесли в Госдуму 25 сентября текущего года. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.

В конце сентября Володин заявил, что под соответствующий закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.

12 ноября законопроект о запрете пропаганды чайлдфри приняла Госдума.

Ранее сообщалось, что более 40% россиян высказались против штрафов за пропаганду чайлдфри.

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