«Вы в пробирке родились?»: Володин резко раскритиковал противников запрета «чайлдфри»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поддержать закон против «чайлдфри», назвав отказ от рождения детей западной пропагандой. Он также обозвал критиков закона из «Новых людей» рожденными в пробирках и противниками своей страны. Володин пообещал, что за голосованием по закону будут следить поименно. «Новые люди» тем временем назвали инициативу мракобесием.

Кто не поддерживает запрет на пропаганду «бездетности», тот против своей страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Отрывок из его выступления опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.

По его мнению, рожать детей — это «человеческая сущность» , но из США и Европы навязывают отказ от деторождения. При этом председатель добавил, что у женщины не отбирают выбор, рожать или нет, но не должно быть «такой пропаганды».

«Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит: нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас. Против своей страны», — сообщил Володин, выступая в Думе.

В связи с этим он пригрозил особым вниманием к депутатам, которые не поддержат закон. Володин пообещал поименное голосование. Последние слова часть зала встретила аплодисментами. Отдельно председатель отметил, закон критикует фракция «Новые люди», пишет газета «Коммерсантъ».

«Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против», — обрушился с критикой Володин.

«Останемся голосом разума»: почему «Новые люди» против

Выступление целой фракции против законопроекта — это «без пяти минут сенсация» для российской политики, отмечает политический обозреватель Дмитрий Дризе. Глава «Новых людей» Сардана Авксентьева открыто назвала данную инициативу «мракобесием».

«Осень, начинается работа Госдумы, пошли мракобесные инициативы. Как будто нельзя прожить и дня, чтоб не ухудшить жизнь женщинам в России... Эта мракобесная инициатива откроет путь к миллиону необоснованных доносов, их будут подавать из мести и зависти», — считает Авксентьева.

Она призвала государство создать условия, чтобы девушки не боялись рожать. Нужно больше поддерживать молодых мам, в целом повышать уровень жизни, обеспечивать людей надежными социальными гарантиями.

«Новые люди» — партия здравого смысла, мы против абсурдных законов. Мы остаемся голосом разума в Госдуме, будем выступать против этой инициативы», — подчеркнула глава фракции.

Партия недовольна размытыми формулировками предложенного законопроекта, пояснила «Газете.Ru» депутат от «Новых людей» Ксения Горячева. В текущем виде закон можно трактовать как ограничения для врачей, которым надо предупредить женщину о возможных проблемах со здоровьем в отдельных случаях беременности.

«Закон просто запретит врачам предупреждать женщин об угрозах, а самим женщинам — открыто говорить о своих страхах и сомнениях. И появится лишний повод для ложных доносов, которые придется отрабатывать участковым. Безусловно, нужна пропаганда осознанного материнства и создание благоприятных условий для семей», — резюмировала Горячева.

Впрочем, по мнению Дризе, противников законопроекта в итоге убедят «нужными аргументами». Если правительство и соответствующие комиссии все поддержат, то несогласным останется только «не задерживать рабочий процесс».

400 тыс. за «пропаганду» — чем грозит россиянам новый закон

Законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения» внесли в Думу 25 сентября. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов , включая Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко. Пропаганду «чайлдфри» закон ставит через запятую с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и сменой пола. Запрет коснется как СМИ, рекламы и кино, так и любых публичных высказываний.

Под пропагандой понимается не только «навязывание», но и в принципе распространение информации или публичные действия, которые направлены на «формирование привлекательности» отказа от рождения детей, «вызывают интерес» к этому. Также нельзя говорить о «социальной равноценности» рождения детей и отказа от деторождения.

«В настоящее время в сети «Интернет» распространены сообщества и группы ???(например, «Подслушано Childfree», «Childfree»,

«Подслушано чайлдфри»)???, пропагандирующие отказ от деторождения, в которых зачастую показывается агрессивное отношение к другим гражданам, реализующим свою потребность в материнстве или отцовстве», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ответственность за «пропаганду чайлдфри» предлагают добавить в ст. 6.21 КоАП — ту же, что запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола. В качестве наказания отдельным гражданам грозят штрафы до 400 тыс. руб. , должностным лицам — до 800 тыс. руб. , а юрлицам — до 5 млн руб.

Голосования по законопроекту пока не было. Документ прошел профильный комитет, теперь его рассмотрят совет Госдумы и правовая экспертиза. Чтобы Дума приняла закон, за него должно проголосовать большинство депутатов. Большинство считается не от общего числа мандатов, а от присутствующих на голосовании.

Тем временем в отдельных регионах уже начали запрещать «склонение к абортам». Таких субъектов уже больше 10. За «принуждение к абортам» также введены штрафы.