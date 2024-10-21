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Более 40% россиян против штрафов за пропаганду чайлдфри

ВЦИОМ: 48% россиян высказались против штрафов за пропаганду чайлдфри

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dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Более 40% россиян высказались против штрафов за пропаганду чайлдфри. На это указывают результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рамках опроса 44% респондентов поддержали инициативу, 48% высказались против. При этом последних среди поколения «зумеров» больше: только 17% опрошенных из этой группы населения высказались за штрафы.

«В двух поколениях (реформенное и поколение застоя) ситуация иная, здесь чаще соглашаются с инициативой штрафов за пропаганду чайлдфри (49-52%), чем не соглашаются (38-42%)», – сообщается в публикации.

Специалисты ВЦИОМ также заметили, что бездетные россияне чаще выступают против денежных взысканий. Среди них 63% не одобряют штрафы, у опрошенных с детьми этот показатель составляет 43%.

По мнению 41% респондентов, инициатива не видит существенного эффекта от инициативы. Помимо этого, 55% участников считают, что штрафы за пропаганду чайлдфри никак не повлияют на рождаемость.

Ранее в Крыму назвали чайлдфри опасным экспериментом Запада.

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