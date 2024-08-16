Минюст признал иноагентами Telegram-каналы «BRIEF» и «Незыгарь»

Telegram-каналы «BRIEF Важное» (признан в РФ иностранным агентом), «BRIEF», «Незыгарь» (признан в РФ иностранным агентом), а также «Сирена» внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщило министерство юстиции РФ.

Кроме того, иноагентами признали бывшего ведущего и замглавреда телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Рената Давлетгильдеева и основателя холдинга Zenden Group Андрея Павлова.

По данным ведомства, Давлетгильдеев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Помимо этого, он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также занимался пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Бизнесмен Павлов также принимал участие в распространении сообщений, материалов иностранных агентов, недостоверной информации о властях РФ.

Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», по версии Минюста, публиковали недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, распространяли материалы иноагентов.

До этого Минюст не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Депутат ГД предупредил, что Пугачевой может грозить уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил России.

Ранее в Думе разработали новые предложения по ограничению работы иноагентов.